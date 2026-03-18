Enerji maliyetlerindeki artış, tüketicileri evde uygulanabilecek pratik yalıtım çözümleri aramaya itti. Son günlerde gündeme gelen ve oldukça ses getiren yönteme göre; pencere çerçeveleri ile kanatlar arasında kalan boşlukların koli bandı ile kapatılması, dışarıdan gelen soğuk hava sızıntısını keserek oda sıcaklığının korunmasına yardımcı oluyor.

HAVA AKIŞINI KESİYOR

Özellikle eski tip ahşap veya yıpranmış PVC pencerelerde, fitillerin işlevini yitirmesi sonucu oluşan hava boşlukları, evin ısı dengesini bozuyor. Koli bandı uygulaması, bu boşlukları fiziksel olarak mühürleyerek içeriye soğuk hava girmesini ve içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasını engelliyor. Kullanıcı yorumları ve haber kaynakları, bu basit işlemin faturalarda hissedilir bir düşüş sağladığını iddia etti.

UZMANLAR KALICI HASARA KARŞI UYARDI

Yöntem ekonomik görünse de, uzmanlar uygulamanın uzun vadedeki sonuçlarına dikkat çekiyor. Koli bandının güçlü yapışkan maddesinin, güneş ışığı ve ısıyla birleştiğinde pencere yüzeyinde kalıcı lekeler bırakabileceği ifade edildi. Özellikle bahar aylarında bantlar söküldüğünde ortaya çıkan yapışkan kalıntıların temizlenmesinin zorluğu ve çerçeve boyasına zarar verme riski, bu yöntemin en büyük dezavantajı olarak öne çıkıyor.

NEM VE HAVALANDIRMA FAKTÖRÜNE DİKKAT

Uzmanlar ayrıca, pencerelerin tamamen bantlanarak hava sirkülasyonunun kesilmesinin içerideki nem dengesini bozabileceği konusunda uyardı. Yetersiz havalandırma nedeniyle oluşabilecek rutubet ve küf sorunlarına karşı, bu yöntemi uygulayan vatandaşların evlerini kontrollü bir şekilde havalandırmaları gerektiği vurgulandı.