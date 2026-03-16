Fransız savunma sanayiinin ileri gelen isimlerinden biri olan Dassault Aviation şirketi ile Hindistan Hava Kuvvetleri arasında gündeme gele bir anlaşma komşuları açısından önem taşıyor. Edinilen bilgilere göre Hindistan toplamda 122 adet Dassault Rafale savaş uçağı alımı yapmak üzere anlaşma hazırlığı içerisinde.

HİNDİSTAN RAFALE SAVAŞ UÇAĞINA YÖNELDİ

Hindistan Hava Kuvvetleri özelikle son yıllarda yaptığı güçlendirmeler ile arasında gerilimlerin devam ettiği Pakistan gibi komşu ülkelerine gözdağı verecek atılımlara imza atmayı planlıyor. Bölgesinde güçlenme amacı taşıyan Hindistan'ın daha önce Fransa'dan 36 adet Rafale savaş uçağının alımı yaptığı biliniyor.

Yeni Delhi yönetimi yeni bir anlşamaya imza atarak hava filosunu güçlendirme ve bölgsinde söz sahibi olma konusunda ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Fransız savunma sanayii firması Dassault Aviation ile masaya oturarak 122 adet daha Dassault Rafale savaş uçağı almayı planlıyorlar.

DAHA MODERN SİSTEMLER İLE DEĞİŞTİRİYORLAR

Hindistan'ın Rafale savaş uçaklarına yönelmesindeki en büyük etkenlerden biri ise hava kuvvetlerindeki eski tip Sovyet/Rus yapımı platformların yerini daha yeni ve modern sistemler ile değiştirmek istemesi. Bu sayede Hindistan bölgesel güvenlik ve hava kuvvetleri güç sıralaması bakımından daha kritik bir pozisyona yerleşmeyi de hedefliyor.

FARKLI SİSTEMLERLE UYUMLU OLMASI ETKİLİYOR

Rafale uçaklarına karşı Hindistan kanadında artan talebin nedenleri arasında uçağın çok rollü görev kabiliyeti sayesinde hava-hava ve hava-yer operasyonlarında sağladığı yüksek performans bulunuyor. uçağın yüksek manevra kabiliyeti, uzun menzilli füze entegrasyonu ve gelişmiş radar sistemleri uçağı modern savaş uçakları arasında popüler konuma taşıyor.

Hindistan'ın anlaşma kapsamında sadece uçaklar ile sınırlı kalmaması da gündemde. Daha derin ilişkiler anlaşmaların gidişatına göre belirlenerek başlayabilir olarak değerlendiriliyor.