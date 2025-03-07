Tümosan Konyaspor, yeni forma ve ürün sponsoru ile anlaştı. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile hummel, 2025-2026 sezonundan itibaren 2 yıl boyunca sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Süper Lig’de daha önce Samsunspor ve Sivasspor ile sponsorluk anlaşmaları imzalayan hummel, Konyaspor’un da forma ve ürün sponsoru oldu. Konuyla ilgili görüşlerini belirten hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticaret Direktörü Emre Akaslan; “Hem marka olarak hummel’ın hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında yaptığımız Samsunspor ve Sivasspor anlaşmalarının ardından Süper Lig’in bir diğer futbol kültürüne sahip köklü kulübü Konyaspor’u da hummel kalitesiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.



Sponsorlukla ilgili açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Konyaspor, bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Sporu çok seven ve takımını koşulsuz sahiplenen taraftar gücüyle her zaman daha başarılı olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hedefimiz doğrultusunda bizlere desteklerini sunan hummel markasına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyorum ki Konyaspor, hummel ile birlikte yükselişine kaldığı yerden devam eder ve Türk futbolunun gelişimine katkı sunmayı sürdürür.” ifadelerini kullandı