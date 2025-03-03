Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Konyaspor-Trabzonspor maçının son anlarında futbolcular arasında büyük tartışma yaşandı.
90+5’te Guilherme'nin yaptığı ortada kafalardan seken top Trabzonspor savunmasından oyun alanına döndü. Konyasporlu oyuncular elle müdahale gerekçesiyle penaltı bekledi. Pozisyonun ardından iki takım arasında gerilim yaşandı.
Korner bayrağına yakın bir noktada yaşanan olaylar sonrası tribünler de hareketlendi.
İki takım futbolcularının olay noktasına hareketlenmesiyle arbede büyüdü ve oyuncuların birbiriyle itiştiği anlar yayına yansıdı.Cihan Çanak, Serdar Saatçı, Uğurcan Yazgılı ve Hamidou Keyta tartışmalar nedeniyle sarı kart gördü.
HAKEM PENALTIYI VERDİ
Hakem Ozan Ergün, olası penaltı pozisyonu için VAR ekranına gitti ve penaltıyı verdi. Topun başına geçen Umut Nayir Konyaspor’a 3 puanı getirdi.