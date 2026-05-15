ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrasında uygulanan sıra dışı güvenlik protokolleri, Washington ile Pekin arasındaki güvensizliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Amerikan heyetinin, Çin’de kullanılan hiçbir elektronik cihazı ve verilen hiçbir hediyeyi Air Force One’a sokmasına izin verilmedi.

'ARINDIRMA MERKEZİ'

Dönüş öncesinde Air Force One’ın merdivenleri önünde adeta bir “arındırma merkezi” kuruldu. Çinli yetkililer tarafından verilen rozetler, hediyelik eşyalar, tanıtım ürünleri ve çeşitli kültürel objeler çöp kutusuna atıldı.

SADECE 'TEMİZ CİHAZLAR' KULLANILDI

Sadece fiziksel nesneler değil, dijital ekipmanlar da sıkı denetimden geçirildi. ABD heyetindeki tüm isimlerin kişisel telefon ve bilgisayarlarını ülkeye götürmediği, ziyaret boyunca yalnızca geçici ve ön ödemeli “temiz cihazlar” kullandığı belirtildi. Çin’deki ağlara bağlanan bu cihazların da dönüş öncesi tamamen devre dışı bırakıldığı ve uçağa alınmadığı aktarıldı.

'TAM STERİLİZASYON' PROSEDÜRÜ

ABD Gizli Servisi ve istihbarat birimlerinin, sıradan görünen bir rozete ya da hediyelik objeye bile mikroçip, pasif verici veya dinleme düzeneği yerleştirilebileceği ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi. Bu nedenle Air Force One’ın dijital altyapısını korumak amacıyla “tam sterilizasyon” prosedürü uygulandığı kaydedildi.

TEKNOLOJİ VE İSTİHBARAT SAVAŞI

Washington yönetiminin aldığı bu önlemler, siber güvenlik risklerinin artık yalnızca yazılımlarla sınırlı olmadığını; fiziksel objelerin de modern casusluk faaliyetlerinde kritik rol oynadığını ortaya koydu. Uzmanlara göre yaşananlar, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve istihbarat savaşının yeni aşamasını simgeliyor.