Berdan Mardini köyden kente göçü azaltacağını söylediği yeni yatırımıyla merak uyandırdı. Arabesk ve fantezi müziğin başarılı sanatçıları arasında yer alan isim, Mardin'deki köyüne kurduğu fabrikayla gönülleri fethetti.

VARINI YOĞUNU BU İŞE YATIRDI

Sanatçı, kurduğu tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi birçok ürün ürettiklerini belirterek, projenin kısa sürede ortaya çıkmadığını vurguladı. 2016 yılından bu yana bu yatırım için çalıştığını ifade eden Mardini, “Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim” dedi.





'SEN DELİ MİSİN?' DEDİLER AMA O ÜRETTİ

2016'dan beri bu projeyle uğraşan Mardini, yaklaşık 78 haneli bir köye 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıklayan Mardini, çevresinden “Sen deli misin?” şeklinde tepkiler aldığını da dile getirdi.





KÖYDEN KENTE GÖÇÜ AZALTACAK

Projeyle yalnızca üretim yapmayı değil, sosyal fayda sağlamayı da hedeflediğini belirten Mardini, köyden kente göçü azaltmak istediğini söyledi. Sanatçı ayrıca, yatırımlarında önceliğinin kadın istihdamını artırmak olduğunu ifade etti.

Mardini şu sözleri söyledi:

''Köyden şehre göçü azaltmak istiyoruz. İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. • Önceliğim kadın istihdamını arttırmaktı.''

450 KİŞİ ÇALIŞACAK

Gülden makaron üreten Mardini tadım yaptığı ve toprağa güller ektiği anları paylaştı.

Ayrıca Mardini, ''5000 yıl sonra Mezopotamya bölgesinde ve ülkemizin Mardini'ne geri gelen ana vatanına geri getirdiğimiz rosa damascena bu güzel gülleri bu gül yüzlü kadınlar toplayacak. 450 500 kişi çalışacak. Ülkeme sadece şarkılarımla değil kazandırmak için de çalışacağım.'' diye konuştu.

Ünlü sanatçı 10 Mayıs'ta Mardin'de gül hasadında bulaşacak.