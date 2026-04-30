Pek çok kredi kartı kullanıcısı, cep telefonundan "öde" tuşuna bastığı an borcun kapandığını düşünüyor. Ancak gerçekte süreç her zaman böyle işlemiyor. Siz ödemeyi son gün yapsanız bile, paranın bir bankadan diğerine geçmesi veya bankanın bu parayı resmi kayıtlarına işlemesi vakit alabiliyor.

Özellikle akşam saatlerinde veya hafta sonuna denk gelen günlerde yapılan işlemler, banka kayıtlarına bir sonraki günün tarihiyle geçebiliyor.

"BİR GÜNDEN BİR ŞEY OLMAZ" DEMEYİN

Ödemenin son güne bırakılması nedeniyle yaşanan bir gecikme, banka sisteminde doğrudan "borç geç ödendi" alarmı verilmesine yol açıyor. Bu durumun kullanıcıya maliyeti ise sanılandan daha ağır olabiliyor:

Kredi Notu Sarsılıyor: Gelecekte ev veya araba kredisi alırken karşınıza çıkan kredi puanınız, bu küçük gecikmeler yüzünden hızla düşebiliyor.

Ek Masraflar Çıkıyor: Borcun tamamını yatırsanız bile, banka parayı bir gün geç gördüğü için bir sonraki ay karşınıza "gecikme faizi" çıkarabiliyor.

BAŞKA BANKADAN YAPILAN ÖDEMELERE DİKKAT

Eğer kredi kartı borcunuzu, kartın ait olduğu banka dışındaki başka bir banka hesabı üzerinden ödüyorsanız risk daha da artıyor. Bankalar arası para transferi (EFT) süreçleri, gün sonu yoğunlukları sebebiyle bazen saatler sürebiliyor. Bu da son gün yapılan ödemenin mesai saati bitimine takılarak bir sonraki güne kalmasına neden oluyor.

FİNANSAL GÜVENLİK İÇİN 2 GÜN KURALI

Uzmanlar, hem ek faizlerden kurtulmak hem de bankalar nezdindeki sicili tertemiz tutmak için basit bir çözüm öneriyor: Borcu son güne bırakmamak.

Ödemeyi son günden en az 2 gün önce yapmak, olası bir sistem arızasına veya gecikmeye karşı en güvenli koruma yöntemi olarak görülüyor.

Kredi kartı borcunu son güne bırakmak, sadece birkaç saatlik bir zaman kazanımı sağlarken karşılığında düşen kredi notu ve eklenen faizler daha büyük kayıplara yol açıyor.