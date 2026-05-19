Bitcoin ATM işletmecilerinden Bitcoin Depot, ABD’de Chapter 11 kapsamında gönüllü iflas koruma başvurusu yaptığını açıkladı. Şirketin bünyesinde yer alan 9 binden fazla kripto para ATM’sinin faaliyetinin durdurulduğu ve cihazların çevrimdışı konuma getirildiği aktarıldı. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirlerinin 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 49,2 gerileme gösterdiğini ve yaklaşık 9,5 milyon dolar zarar ettiğini ifade etti. İflas başvurusunun, şirketin elindeki varlıkları satarak kontrollü biçimde piyasadan çekilmesini hedeflediği aktarıldı. Söz konusu sürece, şirketin ABD ve Kanada’daki iştiraklerinin de dahil edildiği bildirildi. HİSSELER SERT DÜŞTÜ İflas haberin sonrasında NASDAQ’ta işlem gören BTM kodlu hisseler sert değer kaybı yaşadı. Şirket hisselerinin vadeli işlemlerde yüzde 20’nin üzerinde düştüğü, son bir haftadaki kaybın ise yüzde 42’ye ulaştığı aktarıldı.

