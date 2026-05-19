2017 yılında yaklaşık 900 bin yabancı turist ağırlayan Goa, sonraki süreçte keskin bir düşüş grafiği sergileyerek bu sayının yaklaşık 500 bine gerilemesine engel olamadı. Buna karşılık, Hindistan genelindeki yerli turistlerin bölgeye olan ilgisi arttı. Eyaleti ziyaret eden Hintli turist sayısı, 2016 yılındaki 6,8 milyon seviyesinden 2025 yılı sonu itibarıyla 10 milyon barajını aşarak tarihi bir zirveye ulaştı.

YABANCI TURİST KAYBI YEREL EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Eyaletteki turizm işletmecileri, yabancı turistlerin yerel ekonomi için kritik bir bileşen olduğunu ifade ediyor. Sektör temsilcileri, yabancı ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre konakladığını ve yerel esnaftan doğrudan alışveriş yaptığını belirtirken; yerli turistlerin ise daha çok her şey dahil paket turları tercih ettiğini, bunun da yerel dükkanların gelirlerini doğrudan düşürdüğünü kaydediyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE HAVA YOLU MALİYETLERİ ETKİLİ OLDU

Goa Turizm Departmanı, küresel ölçekteki gergin jeopolitik durumun denizaşırı seyahatleri olumsuz etkilediğini doğruladı. COVID-19 pandemisinin etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki askeri hareketliliklerin tetiklediği petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, hava yolu taşımacılığı maliyetlerini artırdı. Küresel enflasyon ve artan seyahat masrafları nedeniyle Avrupalı turistlerin bütçelerinde kısıtlamaya gittiği saptandı.

VİZE SORUNLARI VE ALTERNATİF ROTALAR ÖNE ÇIKIYOR

Turizm raporlarında, yabancı turistlerin Goa’yı terk etmesinin arkasındaki diğer mikro etkenler de sıralandı. Hindistan'ın vize süreçlerinin daha maliyetli ve zaman alıcı hale gelmesi, yerli turist talebi nedeniyle Goa'daki otel fiyatlarının keskin şekilde yükselmesi ve yerel taksi sendikalarının baskıları sonucu ulaşım ücretlerinin artması ana gerekçeler arasında gösterildi. Bu süreçte yabancı turistlerin, daha uygun maliyetli ve ulaşımı kolay olan Tayland ile Sri Lanka gibi alternatif Güneydoğu Asya destinasyonlarına yöneldiği tescillendi.

AVRUPA'DA TANITIM TURLARI BAŞLATILDI

Goa Turizm Departmanı Komite Üyesi Ernest Dias, eyalet yönetiminin yabancı turist kaybının farkında olduğunu ve bu durumu tersine çevirmek için acil eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Dias, Goa’nın daha az bilinen doğal kıyı şeritlerini ve kültürel miras alanlarını uluslararası pazarda yeniden konumlandırmak amacıyla Avrupa genelinde geniş kapsamlı tanıtım turları ve reklam kampanyaları başlatıldığını açıkladı.