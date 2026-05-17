Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) bünyesinde yürütülen araştırmalar, tıp dünyasında uzun süredir tartışılan bir konuya biyolojik açıklama getirdi. Elde edilen veriler, ruh halini düzenleyen beyin hücrelerinin doğrudan ses işleme yollarına bağlandığını ve serotonin seviyesindeki artışın hayalet çınlama sinyallerini tetiklediğini gösterdi.

İŞİTME ÇEKİRDEĞİNDEKİ SİNYALLER HIZLANIYOR

Laboratuvar incelemelerinde, sesler henüz bilinç düzeyine ulaşmadan önce sınıflandırma yapılan "dorsal koklear çekirdek" adlı beyin bölgesine odaklanıldı. Bu bölgeye ulaşan serotoninin, belirli ses şekillendirme hücrelerini uyararak üst beyin merkezlerine gitmeden önce sinyalleri daha hızlı ateşlediği saptandı.

Araştırmacılar, beyindeki bu mekanizmayı test etmek için ışıkla hücre kontrolü sağlayan optogenetik yöntemine başvurdu. Serotonin üreten nöronlar fiber optik ışıkla uyarıldığında, deneklerin sessiz anlarda bile gizli bir ses varmış gibi tepki verdiği ve irkilme testlerinde çınlama belirtileri gösterdiği kaydedildi.

SSRI TÜRÜ İLAÇLAR KULLANANLAR DİKKAT

Dünya genelinde yapılan araştırmalar, yetişkin nüfusun yüzde 14,4'ünün kulak çınlaması (tinnitus) yaşadığını, yüzde 2'sinin ise uyku ve dikkati engelleyecek boyutta ağır semptomlar bildirdiğini gösteriyor. Özellikle beyindeki aktif serotonin miktarını artıran seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) grubu antidepresanları kullanan hastalar, tedavi başlangıcında veya doz değişimlerinde çınlamanın şiddetlendiğini ifade ediyor.

Dr. Laurence Trussell, elde edilen bulguların ardından klinisyenlerin ilaç kullanımına bağlı kulak çınlaması artışlarını tanımasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, tedavi edilmeyen ruh hali semptomlarının veya ilacın aniden kesilmesinin daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini, bu nedenle doz ayarlamalarının mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

GELECEKTE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER MÜMKÜN

Araştırmanın ikinci aşamasında, kemogenetik yöntemler kullanılarak işitme bölgesindeki serotonin yolunun sakinleştirilmesi ve reseptörlerin bloke edilmesi sağlandı. Bu müdahale sonucunda çınlama benzeri davranışların hafiflediği gözlemlendi.