Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 29 Mart 2025’te konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, vefatının 1’inci yıl dönümünde Trabzon’un Maçka ilçesinde anıldı. Sevenleri ve ailesi, Konak’ın vasiyeti üzerine Güney Mahallesi’ndeki ceviz ağacının altındaki mezarı başında buluştu.
''HAYDEN VOLKAN'A'' SLOGANLARI
Anma programına Konak'ın ailesi, yakınları, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ''Hayden Volkan'a'' sloganlarıyla kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.
KABRİNE KARANFİLLER BIRAKILDI
Konak'ın kabrine karanfiller bırakıldı, dualar okundu ve katılımcılara lokma ikram edildi. Eşi Selma ve kızı Şimal Konak, kabristanlıkta taziyeleri kabul etti.
''ONSUZ DÜNYANIN RENKLERİ SOLDU''
Sanatçının ablası Saadet Yolsal, konuşmasında ''Sevgili dostlar, sadece kardeşimizi değil rehberimizi ve yoldaşımızı kaybettik. Onsuz dünyanın renkleri soldu, geriye siyah ve beyaz kaldı. Artık acıya, dinmek bilmeyen bir özlemi de ekledik. Hepinizin ayağına ve yüreğine sağlık'' dedi.
''KOCA YÜREKLİ ŞÖVALYEMİZ''
Yeğeni Özlem Yolsal ise ''Dayımızı uzun zamandır görmüyormuşuz gibi özledik; acısını ise onu daha demin kaybetmişiz gibi içimizde taşıdık. İyi ki bizim dayımız oldun, koca yürekli şövalyemiz, seni çok seviyoruz'' ifadelerini kullandı.
''BÜYÜK BİR ONUR''
Konak'ın sanatçı arkadaşı Selim Bölükbaşı, ''Bir yanıyla büyük bir acı ama bir yanıyla büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Hala daha devam eden bir acı. Sanki dün bu anı yaşamış gibi hissediyorum'' dedi.
50 yıllık arkadaşı Abdurrahman Yavuz ise ''İnsan biriktirdi ömrü boyunca. Bir yıl boyunca mezarı başından ayrılmadık, Türkiye'nin her tarafından ve Kıbrıs'tan herkes akın akın geldi.'' açıklamasını yaptı.
Anma programı, dualarla sona erdi; törene ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
