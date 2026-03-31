Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 29 Mart 2025’te konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, vefatının 1’inci yıl dönümünde Trabzon’un Maçka ilçesinde anıldı. Sevenleri ve ailesi, Konak’ın vasiyeti üzerine Güney Mahallesi’ndeki ceviz ağacının altındaki mezarı başında buluştu.