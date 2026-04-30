Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı. Batı Konferansı play-off serisinin 5. maçında Rockets deplasmanda Lakers'ı 99-93 yenerek üst üste ikinci kez elenmekten kurtuldu ve seriyi 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmaya ise Alperen Şengün ve Lebron James arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Karşılaşma sırasında bir pozisyonda çalınan faule “çok yumuşak” tepkisini veren Şengün, serbest atış çizgisine geldiği anda LeBron James’in sözlü müdahalesiyle karşılaştı.

Yıldız oyuncunun Şengün’e dönerek, “Sen değil, sen değil… bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin.” ifadelerini kullandığı görüldü.

HOUSTON GERİ DÖNÜYOR

Seride 3-0 öne geçen Lakers, Houston’un son 2 maçı da kazanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Dev seride 6. karşılaşma cumayı cumartesiye bağlayan gece TSİ 04.30’da Houston’un ev sahipliğinde oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak takım bir üst tura yükselecek.