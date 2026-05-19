Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, Sarı-Kırmızılıların son dönemde dünyada en çok ses getiren transferlerinden biri oldu. Alman milli futbolcunun Galatasaray tercihi, başta ülkesi olmak üzere tüm Avrupa'da yankı uyandırdı.

TV100'e konuşan 30 yaşındaki yıldız, Sarı-Kırmızılılara transfer sürecini şöyle anlattı:

"Bonservisim elimde olacağı için 6 ay öncesinden birçok kulüp benimle temas kurmaya başlamıştı. Sezonu bitirmeye odaklanmıştım, kafamda sadece bu vardı. Abdullah Ağabey (Kavukcu) bana daha 6 ay öncesinden ulaştı. Aslında o dönemde direkt kararımı vermiştim çünkü Galatasaray bana çok iyi bir his verdi."

Bu sezon Galatasaray adına tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Sane, 7 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 22 milyon euro...