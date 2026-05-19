Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Antalyaspor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar öncesi şok bir olay yaşandı. Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, İstanbul'da bir AVM'nin önünde yumruklu saldırıya uğradı.

SALDIRGAN TAKINTILI ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray Medya ve İletişim Yöneticisi İpek Birol'un eski arkadaşı olduğu ortaya çıkan kişinin saldırısından ürken Torreira, ülkesine döndü. Uruguaylı yıldız, kutlamalardan sonra Kasımpaşa maçını da beklemeden izin alıp cumartesi günü ailesiyle beraber ülkesinin yolunu tuttu.

Ailesiyle birlikte ülkesine dönen Torreira, gol sevinci fotoğrafını paylaşayarak "Harika bir hikaye. Seni çok seviyorum Galatasaray" notunu düştü. Saldırı öncesinde Galatasaray'da kalmak istediğini net şekilde açıklayan 30 yaşındaki yıldızın, saldırının ardından nasıl bir kariyer planlaması yapacağı ise merak konusu oldu...