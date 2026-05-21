Türkiye’de iş gücü piyasasında ezberler tamamen bozulurken, son yıllarda masa başı işlerin azalan alım gücü ve artan yoğun rekabet ortamı Z kuşağını radikal bir karara itti. Eskiden gençlerin mesafeli durduğu teknik işler, kısa sürede yüksek kazanç ve kendi işinin patronu olma fırsatı sunan elektrik ve sıhhi tesisatçılık gibi mesleklere akın ediyor. Şantiyelerde, evlerde ve teknik servislerde matkap sesi yükseltmek, parlayan bir kariyer basamağı olarak gençler arasında hızla popülerleşiyor.

GENÇLER NEDEN TERCİH EDİYOR?

Geleneksel kariyer algısının tamamen yıkıldığı bu yeni dönemde gençler, somut bir zanaat öğrenerek hızla finansal özgürlüğünü kazanmayı seçiyor.

Sektör temsilcileri, son dönemde çıraklık ve usta yardımcılığı ilanlarına başvuran gençlerin sayısında gözle görülür bir patlama yaşandığını belirtiyor. İşin en cazip yönü ise bu teknik mesleklerde kendinizi kanıtladığınız andan itibaren piyasada aranan bir isim haline gelmeniz ve çalışma saatlerinizi tamamen kendi tercihinize göre belirleyebilmeniz oluyor.

MAAŞLAR GENÇLERİ CEZBEDİYOR

Gençlerin bu alanlara adeta akın etmesindeki en büyük lokomotif şüphesiz dudak uçuklatan güncel gelir oranları oluyor. 2026 yılı itibarıyla elektrik ve tesisat ustalarının kazançları, birçok kıdemli beyaz yakalı çalışanı çoktan geride bıraktı.

Sektörde kurumsal firmalarda veya büyük şantiyelerde çalışan bir elektrik ustasının aylık ortalama kazancı 60.000 ile 80.000 TL arasında değişirken, mesleğe yeni adım atmış ve temel işleri kapmış bir usta yardımcısı bile en düşük 50.000 TL civarında bir gelirle işe başlıyor.

Akıllı ev sistemleri, pano bağlantıları ve endüstriyel elektrikte uzmanlaşan kıdemli genç ustaların maaşları ise 90.900 TL'ye kadar fırlıyor. Diğer yandan sıhhi tesisat, kombi, akıllı ısıtma sistemleri ve mekanik altyapı alanında çalışan gençlerin sabit maaşları da benzer şekilde rekor kırarken, tam zamanlı çalışan deneyimli sıhhi tesisat ustalarının aylık net maaşları 65.000 TL seviyelerinden açılış yapıyor.