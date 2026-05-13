Lady Annie projesi kapsamında bulunan Snow Queen sahasında yürütülen sondaj faaliyetleri, yüksek kaliteli bakır rezervlerinin yanı sıra bölgede dikkat çekici seviyede altın ve gümüş bulunduğunu da ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada keşfin, şirketin bölgedeki madencilik faaliyetleri açısından önemli potansiyel taşıdığı belirtildi. Yetkililer, yeni sondaj çalışmalarının devam edeceğini duyurdu. YENİ SONDAJLAR PLANLANIYOR Şirket yetkilileri, elde edilen sonuçların bölgedeki rezerv potansiyelini artırabileceğini düşünüyor. Yeni keşif sonrası ek sondaj çalışmalarının hızlandırılacağı açıklandı. Austral Resources, bölgede yalnızca altın değil bakır rezervleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Yapılan son keşfin şirketin gelecekteki üretim planlarında önemli rol oynayabileceği belirtiliyor. ALTIN ŞİRKETLERİ YENİ REZERV PEŞİNDE Son yıllarda büyük madencilik şirketleri, yüksek maliyetler ve azalan rezervler nedeniyle yeni altın sahalarına yatırım yapmaya başladı. Özellikle Avustralya’daki keşifler sektör tarafından yakından takip ediliyor.

