İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Manchester City ile Liverpool kozlarını paylaştı. Manchester City, Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Manchester City'nin diğer golünü Antoine Semenyo atarken Liverpool'a sezon sonunda veda edecek Mohamed Salah, 65'te penaltıdan yararlanamadı, Manchester City kalecisi James Trafford gole izin vermedi. Maçı 4-0 kazanan Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı.

CİTY 145 YILLIK REKORU KIRDI

Rakibini farklı geçen Pep Guardiola ve öğrencileri FA Cup tarihindeki 145 yıllık rekoru kırdı. Manchester ekibi, FA Cup'ta oynadığı son 18 iç saha maçını kazanarak bu alanda rekor kırdı. Bir önceki rekorun 1873-1881 yılları arasında 17 maç kazanan Clapham Rovers'a aitti.