Adana merkezli yürütülen 'yasa dışı bahis' operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.

MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi.

Rapora göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına; 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği analiz edildiği iddia edildi.

Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.

Soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü şekilde sürdürülüyor.