GALATASARAY’DA Mauro İcardi figürünün çok özel bir yeri var. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu garantilediği Antalyaspor maçında gözleri dolan İcardi, taraftarları da ağlattı. Hatta sosyal medyada paylaşılan videolarda yaşını başını almış Galatasaraylı taraftarların ağladığı görüntüler dikkat çekti. Böyle bir durumda Galatasaray yönetimi de Arjantinli yıldızla masaya oturacak.

ŞARTI İLK 11

Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme teklifi için İcardi’yle görüşmelere bu hafta içinde start veriyor. Cimbom, 10 milyon Euro’luk yıllık maaş yerine 5 milyon Euro ve 1+1 yıllık mukavele önerecek. İcardi’nin ise farklı bir fikri var. Arjantinli yıldız, Osimhen’le ilk 11’de oynamak istiyor. Parayı sorun etmeyen tangocu, ilk 11’de olmak koşuluyla 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk’un yanıtına göre yol haritasını çizecek.