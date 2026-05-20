Balyoz davasından 3,5 yıl hapis yatan, 18 yıla mahkum olan ve kumpasın ortaya çıkmamasının ardından beraat eden Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Mavi Vatan Silivri ve Hasdal Cezaevi duvarları arasından çıktı. Misak-ı Milli’nin denizdeki karşılığı, Atatürk’ün ‘Ordular İlk hedefiniz Akdeniz’ emrinin bugüne yansımasıdır” dedi. Gürdeniz şöyle konuştu:

SİLİVRİ’DE DOĞDU

Mavi Vatan 2006’nın iç karartıcı konjonktüründe ortaya çıktı. 2008’den itibaren kumpas davaları ile Deniz Kuvvetlerinin önü kapandı. 40 Amiral 400 iyi yetişmiş deniz subayı hapse atıldı. Suçları denizdeki Sevr dayatmasına Atatürk vizyonu ile karşı çıkmaktı. Sahte delil ve iftiralarla tasfiye süreci yaşanırken Mavi Vatan Hasdal ve Silivri Cezaevi duvarları arasından çıktı. Annan Planı, Seville Haritası, Güney Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilanı ve Yunanistan’ın Ege’deki oldu bittileri, hidrokarbon kaynaklarına sahip Doğu Akdeniz’in deniz yetki alanları paylaşım mücadelesi de rol oynadı.

YASADA NELER OLMALI?

Hazırlanan yasa teklifi ile Doğu Akdeniz’de MEB’i ilan edilmeli; Ege’deki 153 adacık ve kayalık ismen deklare edilmeli; özel balıkçılık bölgeleri oluşturulmalı.. Deniz yetki alanları aynı zamanda hukuk, güvenlik egemenlik, enerji, deniz dibi kaynakları ve jeopolitik mücadeledir. Türkiye’nin bağımsızlığı, KKTC’nin geleceği, Ege’deki hareket serbestisi, Doğu Akdeniz, enerji ve egemenlik haklarımız korunup yasa ile desteklenmeli.

DOĞU AKDENİZ’E ÇIKALIM

Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımıza tecavüz eden Güney Kıbrıs’ın 2007 ‘de ilan ettiği parsel ve lisans sahalarının bizim bölgemize bakan alanlarında sismik ve sondaj faaliyetlerine başlamalıyız. Sondaj gemilerimizden 5’i Karadeniz, biri de Somali’de, Doğu Akdeniz’de yokuz. Doğu Akdeniz’den çekildik mi evet çekildik. Çünkü gidemediğin yer senin değildir

NEDEN ÇEKİLDİK

Doğu Akdeniz kıta sahanlığı ve koordinatlarını BM’ye deklare etmemize rağmen 22 Kasım 2020’de Libya’ya giden ‘Rosaline-A’ adlı Türk gemisi Yunanistan’ın Mora Yarımadası yakınında hukuka aykırı biçimde durduruldu. Alman komandoları helikopterden gemimize indi arama yaptı. Gemide insanim yardım vardı. Bu mafya vari operasyon bize ‘Daha ileriye gitmeyin’ mesajıydı. Doğu Akdeniz’den çekilmemizin başlangıcı oldu.

TEHDİT DEVAM EDİYOR

Sevr haritası, Türkleri karaya gömen bir haritaydı. Bu haritaya Türkiye Kurtuluş Savaşı, Lozan Anlaşması, Montreux Sözleşmesi, Hatay’ın Anadolu’ya katılması, Kıbrıs Barış Harekâtı ve Mavi Vatan Doktrini ile gereken cevabı verdik. Bugün ise karşı karşıya olduğumuz temel tehditler var. ABD, AB ve İsrail desteğinde kukla bir Kürt devleti; KKTC’de askeri varlığımızın sona erdirilmesine yönelik gayretler var.

KIBRIS’A DENİZ ÜSSÜ

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs, Türkiye ve KKTC’nın hak ve menfaatlerini gasp ediyor. Bizim Doğu Akdeniz’de büyük tonajlı ticaret gemilerini, havuzlayıp onaracak tersanemiz olmalı. KKTC’de deniz üssü kurmalıyız. Doğu Akdeniz’e çıkmalıyız. Akdeniz ve Ege’de varlık göstermeliyiz. Mavi Vatan bağımsızlık manifestosudur. Denizlerden kopmak geleceğimizden kopmak olur.

Karasuları kanunu

Yeni yasa ile münhasır ekonomik bölge veya özel statülü deniz alanları ve balıkçılık, deniz koruma alanları ilan edilebilecek. Deniz yetki alan sınırlarının tespiti konusunda iktidara yetki verilecek. Montrö Boğazlar Anlaşması korunacak. Yunanistan’ın 12 mil taleplerine karşı TBMM’nin 1995’de aldığı Latince “Savaş nedeni” anlamına gelen “Casus Belli” kararına da atıfta bulunulacak Yunanistan 1936 yılında, Türkiye ise 1964’de Ege’de 3 mil olan karasularını 6 mile çıkardı.

23 Mart 1964’de çıkarılan 476 sayılı ilk karasuları yasasında “Türk karasuları Türkiye ülkesine dâhildir, genişliği 6 deniz milidir. Bir deniz mili 1852 metredir. Karasularının genişliği, mütekabiliyet esasına göre belirlenir’’ denildi. 20 Mayıs 1982’de ise 2674 sayılı kanun ile “Cumhurbaşkanı, özellikleri ve durumları göz önünde bulundurarak 6 deniz milinin üstünde karasuları genişliğini tespit etmeye yetkilidir” hükmü getirildi. Karasuları yeni yasada Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mil, Ege’de 6 mil olacak.