Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz sanık Ramazan Ç. salonda katılırken, tutuklu sanıklar İbrahim B., Halil İ. G., Recep S. ve Durmuş U. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

‘BEN MESAJ ATARKEN STAJYER DEĞİLDİ’

Savunmasında suçlamaları reddeden Ramazan Ç. beraatini istedi. Tutuklu sanık İbrahim B. ise, “Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım. Muhabbet amaçlı attım. Yanıma yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

‘KENDİSİNE TEMASIM OLMADI’

Diğer tutuklu sanıklardan Halil İ. G. de “Kendisine dokunmadım, temasım olmamıştır. 6 aydan beri cezaevindeyim. İşimden oldum. Çoluk çocuğum perişan oldu” ifadelerini kullandı. Sanık avukatları, tutukluluk sürelerinin dikkate alınmasını isteyerek tahliye talebinde bulundu.

‘CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUZ’

Mağdur öğrencinin annesi E.D’nin avukatı ise bazı sanıkların suçlamaları kabul ettiğini öne sürerek, “Bir kısım sanıklar suçlarını kabul etmişlerdir. Sanık Durmuş’un ifadeleri ise cezadan kurtulmak içindir. İşten kurtulmak amacıyla stajyer S.'nin yakınlaştığını söylemiştir. Oysa bilirkişi raporlarında sanığın yaklaştığı kaydedilmiştir. Öte yandan bir tanığın da stajyer S.'yi kendi listesine aldırttığı ifade edilmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

‘MİLLİ MANEVİ DUYGULARI OLAN BİRİ OLARAK’

Tutuklu sanık Durmuş U. da suçlamaları kabul etmeyerek, “İsnat edilen suçu kabul etmiyorum. Bir kız babası olarak, milli ve manevi duyguları olan biri olarak kesinlikle kabul etmiyorum” savunmasını yaptı. Avukatı ise müvekkili hakkında suç işlendiğine dair yeterli şüphe bulunmadığını belirterek tahliye talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tutuklu sanık Recep S. de hakkındaki suçlamaları reddetti. Avukatı, kamera kayıtlarında müvekkiline ait herhangi bir cinsel içerikli davranış bulunmadığını savundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların TBMM mutfağında staj yapan 15-18 yaş aralığındaki mağdurlara yönelik eylemlerini, “kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” kapsamında değerlendirdi.

DAVA 5 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Savcılık, tüm sanıklar hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından 4 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, esas hakkındaki mütalaaya karşı taraflara savunma hazırlamaları için süre verdi. Dava 5 Haziran'a ertelendi.