Bir süredir Alanya Anadolu Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumu son günlerde kritik bir aşamaya gelmişti. Bilim insanlarının ve doktorların hayatta tutmak için gösterdiği tüm üstün çabalara ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen, Çavuşoğlu’ndan amansız haber geldi. Aydın Çavuşoğlu, 17 Mayıs 2026 tarihinde hayata veda etti.

Vefat haberinin hızla yayılmasının ardından, Alanya Anadolu Hastanesi’nin önü Aydın Çavuşoğlu’nun sevenleriyle dolup taştı. Acı haberi alan aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş, derin bir kederle hastane çevresinde bir araya geldi. Akşam saatlerinde hastane önündeki hüzünlü kalabalık ve hareketlilik artarak devam ederken, cenaze törenine ilişkin resmi programın ilerleyen saatlerde aile tarafından duyurulması bekleniyor.

Haberin duyulmasıyla birlikte, başta siyaset, iş ve spor camiasının önde gelen isimleri olmak üzere binlerce kişi sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları yayınlamaya başladı.