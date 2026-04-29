Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan ütü, zamanla tabanında oluşan yanık lekeleri nedeniyle performansını kaybedebilir. Özellikle yanlış ısı ayarında yapılan ütüleme ya da kumaş kalıntıları, ütünün alt yüzeyinde istenmeyen izler bırakır. Bu durum hem ütü yapmayı zorlaştırır hem de kıyafetlere zarar verme riskini artırır. Neyse ki, bu can sıkıcı sorunu çözmek için pahalı ürünlere ihtiyacınız yok. Evde kolayca bulunan basit bir yöntemle ütünüzü yeniden ilk günkü haline yaklaştırabilirsiniz.

YANIK İZLERİNİ SÖKEN BASİT YÖNTEM

Öncelikle ütünüzü çalıştırarak iyice ısınmasını sağlayın. Ardından düz bir zemine bir miktar tuz serpin. Isınan ütüyü tuzun üzerinde hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle gezdirin. Tuz, tabanda biriken yanık kalıntılarını adeta mıknatıs gibi çekerek temizler.

Bu işlem sonrasında ütünüzün tabanındaki lekelerin büyük ölçüde yok olduğunu fark edebilirsiniz. Üstelik bu yöntem, kimyasal kullanmadan pratik bir temizlik sağlar.

İşlem bittikten sonra ütünün altını temiz bir bezle silmek, tuz kalıntılarını tamamen gidermek için faydalı olacaktır.