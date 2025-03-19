Belce ÖRÜ

Finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu düşünülen BankPozitif, Payfix ödeme kuruluşu, Flash TV’nin TMSF tarafından el konulmasının ve sahibi Erkan Kork’un gözaltına alınmasının yankıları büyüyerek devam ediyor. Kork’un 2024 yılında Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yatırım Ofisi ve TOBB’un desteğiyle İstanbul’da düzenlenen 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda ödül alan konuşmacılardan biri olması gündeme bomba gibi düştü. Kork, Forum’da Türkiye’de disipline edilmiş bir bankacılık sektörünün olduğunun altını çizmişti.

CİDDİ İTHAMLAR VAR

Süreci hatırlatacak olursak; Erkan Kork hakkında 2017’de başlatılan FETÖ soruşturmasından takipsizlik kararı çıktı. İddialara göre Kork, 2014’te ‘Troyin Bilişim’ şirketiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine girdi ve 2018’de de ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Payfix bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasa dışı bahis siteleri sisteme entegre edildi. Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi. Bu iddialar çerçevesinde 2021’de Kork’un sahibi olduğu şirketlerle ilgili başlatılan MASAK soruşturması, Mart 2024’te iddianameye dönüştü. 2023’te ise Kork, BDDK’dan onay alarak İsrail menşeli BankPozitif’i satın aldığını duyurdu. Mart 2025’te Erkan Kork’un sahibi olduğu BankPozitif’e TMSF el koydu. MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Erkan Kork’un MASAK incelemesi altında bu yatırımları gerçekleştirmesinin şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Başak, “Hakkında teröre ilişkin örgütlü suç işleme, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi ciddi ithamlar olan bir kişinin sıradan bir devlet memuru bile olamayacakken finans sektörüne girmesinin normal şartlarda mümkün olmayacağını” söyledi.

Düğüne gidip takı takmış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe, denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet edip yüklü miktarda düğün hediyesi kabul etmesi kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. ‘Altın ve ziynet’ bozdurarak BankPozitif’i satın aldığını ifade eden Kork’un da Aydın’ın düğününe gidip takı takanlar arasında olduğu iddia edildi.

Ramazan Başak’ın süreçle ilgili yönelttiği sorular

1- Mart 2024’ten Mart 2025’e geçen süreçte TMSF neden harekete geçmiyor? Kamunun etkinliklerine nasıl sponsor olabiliyor?

2- BDDK onay süreci sıkı denetime tabiyken, MASAK ön raporundan sonra PayFix BankPozitif’i nasıl satın aldı?

3- MASAK raporu tamamlandıktan sonra Kork, Flash TV’yi nasıl satın aldı?