Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış süreci, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart ayı verileriyle ivme kazandı. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon rakamları, maaşlara yansıtılacak farkın ve toplu sözleşme artışının çerçevesini belirliyor.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyon rakamları, kümülatif artışın şimdiden önemli bir noktaya ulaştığını gösteriyor. TÜİK verilerine göre oluşan tablo şu şekilde:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Bu rakamlar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %10,03 oranında bir zam oluşmuş durumda. Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin de eklenmesiyle birlikte bu oranın toplamda %17,15 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARINDA TOPLU SÖZLEŞME DENKLEMİ

Memur ve memur emeklileri için zam hesabı, enflasyon farkına eklenen toplu sözleşme zammı ile şekilleniyor. Yılın ilk yarısında alınan %11’lik artışın üzerine oluşacak enflasyon farkının yaklaşık %5,5 olması öngörülüyor. Buna Temmuz ayındaki %7’lik toplu sözleşme artışı eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için toplam artış oranının %12,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ SENARYOLARI

Mevcut durumda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı için de yeni hesaplamalar masada. Beklenen %17’lik artış senaryosu gerçekleştiği takdirde, en düşük emekli maaşının 23 bin 400 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Ancak nihai rakam için yasal bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı Temmuz ayında belli olacak.

GÖZLER HAZİRAN AYI VERİLERİNDE

Maaş zamlarının kesinlik kazanması için önümüzde üç kritik veri daha bulunuyor. Nisan ayında beklenen %3'lük artış ve sonrasındaki Mayıs-Haziran verileri, zam oranlarını nihai listeye taşıyacak.

Temmuz ayının ilk haftasında Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaşın yeni dönem maaşları resmiyet kazanacak.