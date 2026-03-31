Altın fiyatları, Trump’ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirme düşüncesinde olduğuna yönelik haberlerle yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 557 dolarda bulunurken, gram altın 6 bin 734 lirada hareketleniyor. Bankacılık devi Goldman Sachs, altın tahminini paylaştı.

Banka, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 400 dolara yükselebileceğini öngördü.

YUKARI POTANSİYEL GÜÇLENİYOR

Goldman Sachs analistleri, altın fiyatı tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka tarafından yayımlanan araştırma notunda, piyasada spekülatif pozisyonların düşük seviyede kaldığına dikkat çekilerek altının “aşırı satılmış” göründüğü belirtildi.

Analistler, yatırımcıların tarihsel dönemlere oranla daha şahin bir politika şokunu fiyatladığını, bunun da altın üzerinde baskı yarattığını fakat yukarı yönlü potansiyeli artırdığını ifade etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ ALTINA EK DESTEK SAĞLAYACAK

Goldman Sachs ekonomistleri, Federal Reserve’in 2026'da iki faiz indirimi gerçekleştireceğini bekliyor. Bankanın hesaplamalarına göre bu indirimler, altın fiyatına ons başına yaklaşık 120 dolar ek katkı sağlaması bekleniyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI TALEBİ HIZLANDIRABİLİR

Orta vadede altın fiyatlarının en önemli destek unsurlarından birinin merkez bankası alımları olmaya devam edeceği vurgulandı. Goldman Sachs, bu alımların yeniden ivme kazanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

ALTINDA YÖN YUKARI

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın dün gece seansında 4 bin 618 dolara yükseldi. Bugün sabah seansında 08.10'da 4 bin 557 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Gram altın gece 6 bin 601 liraya kadar yükseldi. Gram altın bugün sabah seansında 08.10'da 6 bin 513 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasında fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 709 lirada bulunuyor.

POWELL'DAN MESAJLAR

Fed Başkanı Jerome Powell, savaşın petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon baskılarını ve faiz artışı beklentilerini artırmasına rağmen, uzun vadeli ABD enflasyon beklentilerinin kontrol altında göründüğünü belirtti. Powell, merkez bankasının politikasının “bekleyip görmek için iyi bir noktada” olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından geçtiğimiz haftalarda sert düşen altın fiyatlarını alım fırsatı gören yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Diğer yandan Beyaz Saray, İran’a yönelik saldırıları kritik sivil altyapıyı da kapsayacak şekilde artırma tehdidinde bulundu.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ücret uygulanmasını içeren bir yasayı onayladı ve Yemen’deki Husileri Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığına karşı yeni bir kampanyaya hazırlanmayı destekliyor.

Aynı zamanda İran, Dubai’de bulunan Kuveyt’e ait bir ham petrol tankerine saldırdı; bu bilgi Kuwait Petroleum Corp. tarafından Salı günü açıklandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.