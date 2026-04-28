TCMB’nin Genel Kurul toplantısında söz alan Merkez Bankası’nın D Grubu hissedarlarından Hasan İstemil, “Vatandaş gıda ve kira enflasyonundan çok muzdarip” dedi. Ankara’daki toplantıda Merkez Bankası’nın 1 trilyon 65 milyar lira zararla kapattığı 2025 yılı hesapları görüşülerek onaylandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerini azaltmak için sabit faiz ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gibi bir dizi önlem aldıklarını söyledi. Daha sonra kürsüye gelen hissedar Hasan İstemil, Karahan’a gıda ve kira zamlarını şikayet etti.

VATANDAŞ MUZDARİP

İstemil, “Vatandaş gıda enflasyonundan çok muzdarip. Bankamız gıda zamlarını önleyecek bir çözüm yolu üretmeli” dedi. İstemil, Karahan’a gıdanın yanı sıra kira zamlarının da halkı zor durumda bıraktığını söyledi.

İstemil, ayrıca vatandaşa kira desteği sağlanmasını önerdi. İstemil, Merkez Bankası’nın her yıl 100 milyar lira kâr etmesi halinde 2023 ve 2024 yıllarındaki toplam 1.5 milyar liralık zararını 15 yılda kapatabileceğini belirterek zararın büyüklüğüne işaret etti.

Anonim şirket statüsünde bulunan Merkez Bankası’nın yüzde 55.12’lik Hazine payı dışındaki hisseleri, bankalar ve özel kesim arasında dağılmış olarak bulunuyor.