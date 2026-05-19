Sosyal medyada hızla yayılan ve görenlerin yüreğini ağzına getiren fotoğrafta, genç kadının dev sürüngenle arasındaki mesafenin sadece birkaç santim olduğu görüldü. Timsahın ağzını sonuna kadar açtığı o tehlikeli anlarda bile Daley’nin soğukkanlılığını koruması ve gülümseyerek poz vermesi, "Mezuniyet uğruna ölümle dans etti" yorumlarına neden oldu.

İŞİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafın internette infial yaratmasının ardından gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Kat Daley’nin aslında Texas’ta bulunan Gator Country adlı vahşi yaşam ve timsah kurtarma merkezinde çalışan profesyonel bir bakıcı olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraftaki dev timsah ise merkezin en ünlü sakinlerinden biri olan, Daley’nin her gün elleriyle beslediği ve yakından ilgilendiği "Big Al" (Büyük Al) adındaki timsahtı.

'O BENİM ARKADAŞIM'

Genç mezun, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar dışarıdan baktığında korkunç bir tehlike görüyor olabilir ama Big Al ile aramızda yıllara dayanan bir güven ilişkisi var. Mezuniyetimi, hayatımın büyük bir parçası olan bu muhteşem canlıyla kutlamak istedim."