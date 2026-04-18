Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İnan Şanlı hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanığın sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında cezalandırılmasına hükmetti.

“HESAP BENİM DEĞİL” SAVUNMASINA MAHKEMEDEN RET

Dava dosyasına göre, sanığın kullandığı değerlendirilen bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar suçlamaya konu edildi. Savcılık, 2023 ve 2025 yıllarında yapılan bazı içeriklerin devlet, ordu ve toplum değerlerini hedef aldığı iddiasıyla cezalandırma talep etti. İnan Şanlı ise savunmasında söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdü. Ancak soruşturma kapsamında hesabın açılışında kullanılan e-posta adresi ve telefon numarasının sanıkla bağlantılı olduğu tespit edildi. Mahkeme, bu nedenle savunmayı inandırıcı bulmadı. Savcılık mütalaasında, farklı tarihlerde yapılan paylaşımların “zincirleme suç” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Mahkeme de bu değerlendirmeyi kabul ederek iki ayrı eylem yönünden ceza verdi.

İKİ AYRI CEZA, TEK DENETİM SÜRESİ

Mahkeme, ilk paylaşım nedeniyle 5 ay hapis cezası verdi. Diğer paylaşımlar için ise zincirleme suç kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 8 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildi. Ancak sanığın sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle her iki ceza için de “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verildi. Bu kapsamda sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacak. Denetim süresi içinde yeni bir suç işlenmemesi halinde dosya düşecek, aksi durumda mahkeme hükmü açıklanacak.

Karara karşı tarafların iki hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği belirtildi.