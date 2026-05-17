Şirket yetkilileri, keşfin Finlandiya’nın madencilik sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre bölgedeki rezervin ekonomik değerinin milyarlarca dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor.

TEK SONDAJDA ÜÇ FARKLI ALTIN BÖLGESİ BULUNDU

Endomines tarafından yapılan açıklamada, Ukkolanvaara kaya yapısı içinde birbirinden bağımsız dört yeni altın yatağı keşfedildiği belirtildi. Şirketin CEO’su Kari Vyhtinen, özellikle tek bir sondaj kuyusunda üç farklı yüksek tenörlü altın bölgesine rastlanmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, bölgede daha önce yapılan çalışmalarda bu seviyede yoğun altın bulgularına rastlanmadığını belirtiyor.

Bölgede gerçekleştirilen deneme sondajlarının 2025 sonbaharı ile 2026 kış aylarında yapıldığı, şu ana kadar toplam 52 sondaj kuyusunun açıldığı bildirildi. Uzmanlar, altın yatağının yaklaşık 7 kilometre boyunca uzandığını belirtiyor.

AVRUPA’NIN YENİ ALTIN MERKEZİ OLABİLİR

Yeni keşif alanının, Finlandiya’daki mevcut aktif maden sahalarının yaklaşık 6 kilometre güneyinde bulunduğu açıklandı. Uzmanlara göre elde edilen veriler doğrulanırsa Finlandiya, Avrupa’nın en önemli altın üretim merkezlerinden biri haline gelebilir.

Şirketin bölgede rezerv tespit çalışmalarını sürdürdüğü, ilk üretimin ise 2030 yılı civarında başlamasının planlandığı ifade ediliyor.