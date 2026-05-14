Güzellik sektörünün en tanınmış isimlerinden biri olan ve 2004 yılında kurduğu markayla milyar dolarlık bir hacme ulaşan Borba, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir hayat değişikliğine gitti. Paris Hilton ve Kardashian ailesi gibi isimlerle aynı sosyal çevrede bulunan ve "lüks yaşamın poster çocuğu" olarak anılan 52 yaşındaki eski iş insanı, yaşadığı manevi dönüşümün ardından tüm varlığını bağışlayarak teoloji eğitimi almaya başladı.

HOLLYWOOD’DAN SEMİNER ODASINA

Geçmişte modellik, oyunculuk ve şarkıcılık da yapan Borba, lüks otomobillerini ve mal varlığını geride bırakarak California’daki St. Patrick Seminary’de sade bir odaya yerleşti. Borba, katıldığı bir sosyal etkinlik sırasında yaşadığı manevi kırılmanın ardından bu kararı aldığını ifade ederek, mevcut hayatındaki huzurun geçmişteki maddi imkanlarla kıyaslanamaz olduğunu belirtti.

23 MAYIS’TA RESMEN ATANIYOR

Scott-Vincent Borba’nın rahiplik süreci, bu ay resmiyet kazanıyor. Borba’nın 23 Mayıs 2026 tarihinde California’daki Fresno Piskoposluğu tarafından düzenlenecek törenle resmen Katolik rahibi olarak atanması bekleniyor. Bu atama ile birlikte, güzellik sektörünün zirvesinden çıkan eski milyarder, hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayarak resmi görevine başlamış olacak.