Uzmanlara göre özellikle meyve ve sebzelerdeki mor, kırmızı ve mavi tonları sağlayan doğal pigmentlerin, sağlık üzerindeki etkileri tartışılmaz. ‘’Bu renklerin arkasındaki gizemli güç olan antosiyanin sağlığımızı destekleyen güçlü bir bileşendir’’ diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, mor besinlerdeki bu farklı özelliği şöyle açıkladı:

Prof. Dr. Osman Erk

İş birliği yaparlar

Mor renklerin gücü sadece antosiyaninler ile ilişkili değildir. Diğer fenolik bileşikler (kuersetin, kaemferol, elajik asit, punisik asit, resveratrol, pterostilbenler), vitamin ve minerallerle de ilişkilidir. Tüm bu unsurlar ahenkli bir orkestra gibi çalışarak sağlık için çok önemli etkiler ortaya koyarlar. Organik sebze ve meyveler daha fazla antosiyanin içerir.

Kanser savardır

Antosiyaninler antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını engellerler.

Bilimsel araştırmalar böğürtlen ve yaban mersininin meme, kolon, prostat ve akciğer kanseri gibi yaygın kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini ifade etmiştir.

Koyu renkli ahududunun kalın bağırsak poliplerinde kanser gelişimini yavaşlattığı gösterildi.

Antosiyaninin sağlığa etkileri

Kalbi ve damarları korur

Antosiyaninler nitrik oksit salınımını artırarak kan basıncını düşürür, pıhtılaşmayı azaltır, damar inflamasyonunu ve LDL kolesterolün okside olmasını engelleyerek kalp-damar hastalıkları riskini düşürür.

2008 yılında yapılan bilimsel bir çalışma yaban mersini tüketiminin trombosit fonksiyonu, kan basıncı ve HDL kolesterol üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlamıştır.

Yaşlanma hızını frenler

Antosiyaninler güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar etkileriyle serbest radikallerle savaşarak oksidatif stresi azaltırlar. Bu antioksidan etki, yaşlanma sürecini ve oksidatif stresin neden olduğu hastalıkların riskini azaltır.

Diyabete karşı korur

Antosiyaninler, diyabet gelişimini engeller. Karbonhidrat emiliminde rol alan enzimlerin aktivitesini azaltarak glikoz oluşumunu ve kana geçişini yavaşlatarak kan şekerinin yükselmesini önler.

İyi bakterileri artırır

Antosiyaninler en fazla bağırsaklarda bulunur, bariyer fonksiyonunu iyileştirir ve bağırsak mikrobiyotasını dengelerler. Prebiyotik etki göstererek, bağırsaklardaki iyi bakterileri artırırlar.

Hafızayı güçlendirir

Antosiyaninler, kan beyin bariyerini koruyarak nörodejeneratif hastalıkları (alzheimer, parkinson vb.) önlemeye yardımcı olur. Antosiyaninlerin hafızayı ve öğrenme kapasitesini artırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Antosiyanin deposu sebze-meyveler

Mor renkli meyveler ve sebzeler, yoğun antosiyanin içeriğine sahiptir.

Böğürtlen, yaban mersini, ahududu, üzüm, siyah kiraz, siyah havuç, kuru erik, patlıcan, pancar, mor karnabahar, mor kıvırcık lahana, mor enginar, mor patates, aronya, karadut, vişne, kiraz, turna yemişi, çilek, mürver, nar gibi besinler antosiyanin bakımından zengin kaynaklardır. Ayrıca siyah pirinç, polen, sumak gibi bitkilerde de antosiyanin bulunur.

En yüksek ORAC değerine sahipler

ORAC, gıdalardaki antioksidan değerine sahiptir. İşte mor besinler ve içerdikleri antioksidan ölçüleri:

Bitkilerin koruma kalkanı

Antosiyaninler bitkilerin yaşam döngüsü, adaptasyonu ve üreme stratejilerine önemli katkı sağlarlar. Güneş ışığındaki zararlı UV ışınları bitki dokularında DNA hasarına neden olur. Antosiyaninler bu zararlı etkiyi azaltır ve bitkiyi korur.

Sıcaklık, soğuk, kuraklık, nem, rüzgar ve zararlı patojenler de bitkiler için çevresel stres yaratır. Antosiyaninler bitkilerin stresli çevresel koşullara uyum sağlamasına yardımcı olurlar.

İnsanlarda da aynı etkiyi gösterir

Antosiyaninler tıpkı bitkiler gibi insanlarda da koruyucu etkilere sahiptir. Yani vücuttaki metabolik faaliyetler kadar hava kirliliği ve katkılı gıdalarla maruz kaldığımız serbest radikallerle savaşarak vücutta toksin birikimini azaltırlar.