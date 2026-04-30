Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün gerçekleştirdiği toplantının ardından faiz indirimi beklentisini 2027 yılına öteledi.

Toplantıda bazı politika yapıcıların sergilediği alışılmadık muhalif tavır, bankanın bu yıl beklediği faiz indirimi kararını rafa kaldırmasına neden oldu. Özellikle Hammack, Kashkari ve Logan’ın mevcut aşamada gevşeme yanlısı bir tutum sergilemek istemediklerini açıkça ifade etmeleri dikkat çekti.

Trump'ın Fed Başkan'ı adayı Kevin Warsh

PİYASALAR, TRUMP VE ORTA DOĞU BASKISI ALTINDA

Toplantı, aynı zamanda Jerome Powell’ın Fed Başkanı olarak katıldığı son toplantı olma özelliğini taşıdı. Ancak piyasalar, Donald Trump’ın önümüzdeki aylarda faiz indirimi konusunda baskı kurabileceği ihtimaline pek ikna olmuş değil. Özellikle ABD-İran çatışmasının ne zaman sona ereceğine dair belirsizliğin sürmesi ekonomik öngörüleri zorlaştırıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesiyle birlikte petrol fiyatları bu hafta yeniden yükseliş trendine girdi.

MORGAN STANLEY'DEN KESKİN REVİZE

Banka, daha önce Fed’in bu yılın Eylül ve Aralık aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi yapacağını öngörmüştü. Ancak yapılan son değerlendirmeyle bu tahminler tamamen değiştirildi artık yıl sonuna kadar faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

ENFLASYON VE EKONOMİK DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

Morgan Stanley, bu stratejik geri adımın temel gerekçesi olarak hala yüksek seyreden enflasyonu ve son verilerin ekonomideki dayanıklılığa işaret etmesini gösterdi.

"Orta Doğu'daki gerilimin yumuşama belirtisi göstermemesi nedeniyle yüksek enflasyon en temel sorun olmaya devam ediyor. Bu durum ne kadar uzun sürerse küresel fiyat baskıları üzerindeki etkisi o kadar ağır olacak."

Analistler, savaş bugün sona erse bile küresel ekonomide oluşan hasarın halihazırda kalıcı etkiler bıraktığını vurguluyor.

PİYASA BEKLENTİLERİYLE UYUMLU TABLO

Morgan Stanley’nin yeni tahmini, Fed fon vadeli işlem piyasalarındaki fiyatlamalarla da örtüşüyor. Piyasa genelinde yıl boyunca faizlerin sabit kalacağı beklentisi hakimken, 2027 yılına gelindiğinde ibrenin sınırlı da olsa faiz artırımına yönelebileceği konuşuluyor.