Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kayboldu ve bugüne dek kendisinden haber alınamadı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası yeniden açılmıştı. Gülistan Doku'nun kaybından etkilenen şarkıcı Murat Boz ise Doku için şarkı hazırladığını duyurdu.

AĞIT OLARAK BESTELEDİ

Geçen hafta sosyal medya hesabından şiiri paylaşan Boz, söz ve müziği kendisine ait olan eseri ağıt formunda besteledi. Kayıp bir hayatın ardından duyulan derin acıyı ve toplumsal hafızadaki izleri yansıtan çalışmanın düzenlemesi ise Mustafa Ceceli imzası taşıyor.









Ağıtta yer alan sözler şu şekilde:



Yağmur gibi düşer adın şehre.

Kor oldu ateş düştüğü yerde.

Dön desem kardelenim nerede?

Adın anılır, sesin gelmez Gülistan

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Eser için hazırlanan lirik video bugün YouTube’da yayınlanacak. Şarkı ise 30 Nisan itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan Murat Boz, şarkının telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na bağışlanacağını açıkladı.

GÜLİSTAN DOKU PAYLAŞIMI DUYGULANDIRMIŞTI

Murat Boz’un Gülistan Doku ile ilgili paylaşımı:

“Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı.

Biz seni tanımadık belki, ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden.

Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması.

Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız.”