Mary Celeste, 4 Aralık 1872’de Azor Adaları yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Gemideki yiyecek, su ve kişisel eşyaların büyük bölümü yerinde dururken kaptan Benjamin Briggs, eşi, küçük kızı ve toplam 10 kişilik mürettebattan hiçbir iz bulunamadı.

GEMİ SAĞLAMDI AMA İÇİNDE KİMSE YOKTU

Yaklaşık 31 metre uzunluğundaki brigantin tipi gemi, New York’tan İtalya’nın Cenova kentine gidiyordu. Geminin taşıdığı yük ise büyük ölçüde endüstriyel alkol varillerinden oluşuyordu.

Gemiyi bulan ekipler, Mary Celeste’in batmadığını ve ciddi bir hasar almadığını fark etti. Buna rağmen cankurtaran filikasının kayıp olduğu görüldü. Olayın ardından korsan saldırısından deniz canavarlarına kadar birçok teori ortaya atıldı.

YENİ TEORİ: PATLAMA PANİĞİ YAŞANMIŞ OLABİLİR

Bilim insanlarına göre olayın nedeni, gemide taşınan alkol yükünden çıkan buhar olabilir. Yeni kimyasal teoriye göre alkol buharı geminin ambarında birikti ve ani bir basınç dalgası oluştu.

Uzmanlar, bunun büyük bir yangın yaratmadan kısa süreli bir patlama etkisi oluşturmuş olabileceğini düşünüyor. Mürettebatın ise geminin tamamen patlayacağını sanarak paniğe kapıldığı ve geçici olarak filikaya bindiği tahmin ediliyor.

Araştırmacılara göre filikanın daha sonra fırtına veya akıntı nedeniyle gemiden uzaklaşmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

150 YILDIR GİZEMİNİ KORUYOR

Mary Celeste vakası, 150 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük denizcilik gizemlerinden biri olarak gösteriliyor. Olay hakkında yıllar boyunca onlarca kitap yazıldı, belgesel çekildi ve farklı teoriler ortaya atıldı.

Bilim insanları, yeni kimyasal hipotezin şimdiye kadar ortaya atılan en mantıklı açıklamalardan biri olabileceğini belirtiyor. Ancak olayın kesin olarak nasıl yaşandığı hâlâ tam anlamıyla kanıtlanabilmiş değil.