South Purton Çiftliği’nde yaşayan Robert ve Betty Fuchs çifti, tavan yüksekliğini artırmak amacıyla mutfak zeminini kazdıkları sırada tesadüfen bir hazineye ulaştı. Toprağın altında bir kazmanın seramik kaseye çarpmasıyla ortaya çıkan ve "Purton Sikke Hazinesi" olarak adlandırılan koleksiyonun, 1642-1644 yılları arasındaki savaş kargaşasında saklandığı belirlendi.

İÇ SAVAŞ DÖNEMİNE AİT HAZİNE BULUNDU

British Museum uzmanları tarafından incelenen koleksiyonun, I. James ve I. Charles dönemlerine ait altın sikkelerin yanı sıra I. Elizabeth dönemine ait gümüş yarım kron, şilin ve altı penilik parçalardan oluştuğu tescillendi. Toplamda 100’e yakın madeni paranın bulunduğu hazine, düzenlenen açık artırmada yaklaşık 75 bin dolara alıcı bularak tarihe geçti.

MÜSADERE KORKUSU HAZİNEYİ YER ALTINA GÖMDÜ

Tarihçiler, 17. yüzyıl Britanya’sında hem Parlamento yanlısı hem de Kraliyetçi birliklerin ev baskınları düzenleyerek değerli eşyalara el koyduğunu belirtiyor. Londra Üniversitesi uzmanlarına göre, dönemin stratejik bölgesi olan Dorset’te yaşayan aileler, mülklerini müsadere edilmekten korumak amacıyla saksılara veya duvarlara saklama yöntemine başvurdu. Fuchs ailesinin bulduğu bu hazinenin, sahiplerinin çatışmalar sırasında geri dönememesi nedeniyle 400 yıl boyunca bozulmadan kaldığı değerlendiriliyor.

TARİHSEL MOZAİĞİN YENİ PARÇASI

Tadilat sırasında şans eseri bulunan sikkeler, İngiliz İç Savaşı'nın sivil halk üzerindeki ekonomik ve güvenlik baskısını belgeleyen somut bir kanıt olarak kabul edildi. Betty Fuchs, zemini alçaltma kararı almamaları durumunda hazinenin sonsuza kadar gizli kalacağını ifade ederken; uzmanlar buluntunun, dönemin siyasi kargaşasını ve yerel halkın hayatta kalma mücadelesini yansıtan önemli bir tarihsel parça olduğunu vurguladı.