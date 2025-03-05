UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Real Madrid ile Atletico Madrid takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Real Madrid 2-1 kazandı.
Carlo Ancelotti ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Rodrygo ve 55. dakikada Brahim Diaz kaydetti. A.Madrid’in tek golü ise 32. dakikada Julian Alvarez'den geldi.
Dev maçın rövanşı, 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ
Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlasa da teknik direktör Ancelotti, Arda’ya bu maçta forma vermedi.