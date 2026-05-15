Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin davada yeni bir hukuki süreç başladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 17 yıl hapis cezasının yetersiz olduğu gerekçesiyle dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Başsavcılık tarafından yapılan temyiz başvurusunda, Bahtiyar’ın “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan değil, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Narin Güran’ın cansız bedeni, 21 Ağustos 2024’te kaybolmasının ardından 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar önce “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra Yargıtay, Bahtiyar’ın eyleminin “kasten öldürmeye yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozmuş, yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar’a 17 yıl hapis cezası verilmişti.

Savcılığın temyiz dilekçesinde, Bahtiyar’ın soruşturma sürecinde birçok kez çelişkili ifade verdiği, olayın öncesi ve sonrasında diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Kamera kayıtları, baz istasyonu verileri, kriminal incelemeler ve araç hareketlerinin birlikte değerlendirildiği belirtilen dilekçede, Bahtiyar’ın suç üzerinde ortak hakimiyet kurduğu savunuldu.

Dilekçede ayrıca, sanığın cansız bedenin taşınması ve gizlenmesine ilişkin anlatımlarının farklılık gösterdiği, olay sonrası davranışlarının ise “soğukkanlı” olduğu değerlendirmesine yer verildi. Savcılık, Bahtiyar’ın olayın tüm aşamalarında diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini belirterek, müşterek fail kapsamında cezalandırılması gerektiğini kaydetti.