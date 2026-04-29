Sarımsak denince akla keskin kokusu ve yakıcı tadı gelir. Ancak bilim dünyası, bu alışılmış özellikleri neredeyse tamamen ortadan kaldıran sıra dışı bir versiyon üzerinde yoğunlaşıyor. 'Kokusuz ve acısız' olarak tanımlanan bu sarımsak, özellikle yoğun aromadan rahatsız olanlar için dikkat çekici bir alternatif sunuyor.

Bu farklı yapının arkasında ise sarımsağa karakterini veren sülfür bileşikleri bulunuyor. Normalde sarımsak kesildiğinde ortaya çıkan bu maddeler hem kokuyu hem de o keskin tadı oluşturuyor. Ancak geliştirilen yöntemde bu bileşikler büyük ölçüde parçalanıyor ve ortaya çok daha yumuşak, neredeyse nötr bir tat çıkıyor.

JAPONYA’DA GELİŞTİRİLDİ

Bu dikkat çekici dönüşümün temeli Japonya’ya dayanıyor. Japon araştırmacı Hamasuke Hamano’nun uzun yıllar süren çalışmalarıyla geliştirilen yöntemde sarımsak, belirli bir süre kontrollü sıcaklık ve nem altında bekletiliyor. Bu işlem sırasında keskinliği oluşturan bileşenler etkisini kaybediyor ve sarımsak hem kokusuz hem de daha hafif bir hale geliyor.

Uzmanlara göre bu ürün aslında tamamen yeni bir sarımsak türü değil; daha çok mevcut sarımsağın işlenerek farklı bir forma dönüştürülmesi. Bu sayede sarımsak tüketimi sonrası oluşan ağız kokusu gibi sorunların da önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

Elbette bu yeni versiyon, klasik sarımsağın güçlü aromasını sevenler için aynı etkiyi sunmayabilir. Ancak daha hafif tat arayanlar için mutfakta yeni bir alternatif oluşturması bekleniyor.