Doğanın canlanmaya başladığı nisan ayı ile birlikte, yaban hayatını desteklemek ve bahçe ekosistemini korumak amacıyla uzmanlardan "geri dönüşümlü yemlik" çağrısı geldi. Özellikle kuşların yuva yapma ve yavru besleme dönemine girdiği bu süreçte, evlerdeki atık objelerin işlevsel araçlara dönüştürülmesi tavsiye edildi.

Nisan ayı, bitkilerin henüz tam gelişimini tamamlamadığı ve böcek popülasyonunun düşük olduğu bir dönem olması nedeniyle kuşlar için besin bulmanın en zor olduğu zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, kuşların yuva inşası ve yavru bakımı için harcadığı yüksek enerjiyi karşılayabilmeleri adına insan desteğinin kritik olduğunu belirtti.

KUPA VE PET ŞİŞE YÖNTEMİ

Atık malzemelerin değerlendirilmesi üzerine geliştirilen yöntemler iki ana başlıkta toplanıyor:

Porselen ve metal kupalar:

Kullanılmayan kupaların içine eritilmiş iç yağı ve kuş yemi karışımı doldurularak donduruluyor. Bu kupalar ağaç dallarına asılarak kuşlar için yüksek enerjili bir besin istasyonu işlevi görüyor.

Pet şişe düzenekleri:

Pet şişelerin yanlarına açılan deliklerden geçirilen dallar veya tahta kaşıklar, kuşların tünemesine olanak tanıyor. Bu düzenekler, kuşların yuvalarından çok uzaklaşmadan beslenmesini sağlıyor.

HEM HAYVANLARI BESLİYOR HEM DE BAHÇE SAĞLIĞINI KORUYOR

Bahçelerdeki çitlere veya ağaçlara asılan bu düzeneklerin, sadece kuşları beslemekle kalmadığı, aynı zamanda bahçe sağlığını da koruduğu ifade edildi. Besin yoluyla bahçeye çekilen kuşlar; yaprak biti, sümüklü böcek ve diğer istilacı böcekleri tüketerek kimyasal ilaç kullanımına gerek kalmadan doğal bir denge sağlıyor.