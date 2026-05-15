Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen de tutuklanmıştı. Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. 45 YIL HAPİS CEZASI Duruşmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 15.00'te kararını açıklayan mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

