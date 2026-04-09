CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan 'ara seçim' çıkışlarına yanıt TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.



Özel'in 'tarihi sorumluluktan kaçamaz' sözlerini yönelttiği Kurtulmuş, kendisine yönelik yapılan çağrıya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:



'ŞARTLAR YERİNE GELDİĞİNDE ARA SEÇİM OLUR'



"Anayasa ve iç tüzüğe göre bu konudaki karar alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Ama buna karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'dur.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu konuda en küçük inisiyatif bırakılmamıştır. Bunu diyen arkadaşların Anayasa ve iç tüzük okumalarını tavsiye ederim.



'ÖZEL RANDEVU İSTERSE GÖRÜŞÜRÜZ'



Kurtulmuş, ara seçim tartışmalarına ilişkin yanıt verdiği Özel'in kendisinden randevu istemesi halinde bire bir görüşme gerçekleştirebileceklerini belirtti.