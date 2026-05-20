Keşif, Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı’na (JAMSTEC) bağlı araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ekip, 'Shinkai 6500' isimli insanlı denizaltıyla Pasifik’in abyssal bölgesine indi. Yaklaşık 5 bin 922 metre derinlikte yapılan incelemelerde, volkanik kayanın üzerine tutunmuş büyük bir deniz salyangozu türü fark edildi.

Uzmanlara göre canlı, şimdiye kadar tespit edilen en derinde yaşayan gerçek limpet türü oldu. Bilim insanları, bu kadar yüksek basınç ve neredeyse donma noktasındaki sıcaklıklarda yaşamını sürdürebilmesinin olağanüstü olduğunu belirtiyor.

'ONE PIECE' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni keşfedilen türe verilen 'wadatsumi' adı da dikkat çekti. İsim hem Japon mitolojisindeki deniz tanrısından hem de dünyaca ünlü anime serisi One Piece’teki dev karakterlerden birinden ilham alınarak seçildi. Araştırmacılar, canlının alışılmadık büyüklüğünün bu ismi almada etkili olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 40,5 milimetre uzunluğa ulaşan kabuğuyla türün, benzer derinliklerde yaşayan diğer limpetlerden çok daha büyük olduğu belirtildi.

İNSANLI DENİZALTILAR SAYESİNDE BULUNDU

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Dr. Chong Chen, modern robotik sistemlere rağmen insanlı denizaltıların hâlâ büyük avantaj sağladığını söyledi. Chen’e göre araştırma ekibi canlıyı doğal yaşam alanında doğrudan gözlemleyebildiği için bu keşif mümkün oldu.

Daha önce benzer canlıların çoğu deniz tabanını tarayan ağlarla parçalanmış halde bulunurken, Bathylepeta wadatsumi ilk kez canlı ve doğal ortamında görüntülendi.

DERİN OKYANUSLARIN SIRLARI ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanları, yeni türün deniz tabanındaki tortularla beslenerek derin okyanus ekosisteminde önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Araştırmacılar ayrıca Pasifik’in kayalık derinliklerinde hâlâ keşfedilmemiş çok sayıda canlı türü olabileceğini vurguluyor.