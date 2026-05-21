Çin'in gümüşe yönelik güçlü talebi, 2026 yılının ilk aylarında küresel piyasada dikkat çekici hareketliliğe neden oldu.

Sanayi üretimi ve yatırım amaçlı alımların etkisiyle ülkenin gümüş ithalatı son sekiz yılın en yüksek seviyesini gördü.

Çin gümrük verilerine göre ülke, yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithalatı gerçekleştirdi. Şubat ayında yaklaşık 470 tonluk alım yapılırken, bu miktarın ilgili ay bazında şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Yoğun talebin etkisiyle Çin iç piyasasındaki gümüş fiyatlarının küresel referans fiyatların üzerine çıktığı belirtildi.

GÜMÜŞTE SERT HAREKETLİLİK

Piyasalarda Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alımlardan dolayı gümüş fiyatlarının yılın başında yaklaşık yüzde 70 yükseldiği belirtildi.

Fakat fiyatların ocak ayının sonuna doğru sert şekilde geri çekildiği aktarılırken, bu süreçte gümüş piyasasının son yılların en dalgalı dönemlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

TALEBE SANAYİ VE YATIRIMCILAR DESTEK VERDİ

Uzmanlar, ticaret akışlarındaki değişimlere rağmen Çin'de fiziksel gümüş talebinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Özellikle güneş paneli üreticilerinin üretimi hızlandırmasının ve bireysel yatırımcıların yükselen altın fiyatlarına alternatif olarak gümüş külçelerine yönelmesinin talebi artırdığı ifade edildi.

ABD'Lİ BANKADAN OYNAKLIK UYARISI

Goldman Sachs da Çin'in yeni ihracat kısıtlamalarının gümüş fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine vurgu yapmıştı.

Ülkede 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatı için resmi izin şartı getirildiği belirtilirken, uzmanlar bu durumun fiyat dalgalanmalarını artırabileceği ve piyasa likiditesini azaltabileceği uyarısında bulunuyor.

Ayrıca küresel gümüş piyasasının zamanla tek merkezli yapıdan uzaklaşarak daha parçalı yerel piyasalara dönüşebileceği, bu süreçte fiziksel stok ve arzın daha kritik hale geleceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatları yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Ons gümüş bugün öğlen seansında 11.34'te 75,28 dolarda bulunuyor.

Gram gümüşte de sakin bir seyrin olduğu görülüyor. gram gümüş bugün sabah öğlen seansında 110 lirada bulunuyor.

*BU AHBERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.