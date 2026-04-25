Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 30 milyon Euro bedelle transfer ettiği Orkun Kökçü, performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Milli yıldız, yükselen form grafiği ile İngiliz devini peşine taktı.

BONSERVİSİ ÖDEMEYE HAZIRLAR

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre Manchester United, Casemiro ve Ugarte’nin ile yol ayrımına gidecekken merkeze istedikleri ilk isim Orkun Kökçü. Teknik heyetin, Orkun'un oyun kurma yeteneği ve tempo becerisini takıma kazandırmak istediği belirtildi.

Siyah beyazlı ekip, Orkun için kapıyı 60 milyon Euro’dan açmayı hedeflerken haberin detaylarında, Manchester United’ın bu rakamı ödemeyi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde resmi teklifin iletileceği kaydedildi.

Transferin resmiyet kazanması durumunda milli futbolcu, Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek.