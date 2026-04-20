Mart ve nisan aylarının gelmesiyle birlikte çam kese tırtılları yeniden ortaya çıkmaya başladı. Çam ağaçlarının üzerinde oluşturdukları tülsü kozalarla çoğalan bu canlılar, hem doğaya hem de insan ve hayvan sağlığına yönelik riskleriyle dikkat çekiyor. Belediyeler ve Orman Genel Müdürlüğü ise zararlıya karşı biyolojik mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye genelindeki laboratuvarlarda üretilen Calosoma böcekleri doğaya salınarak doğal denge korunmaya çalışılıyor.

AĞAÇLARI ZAYIFLATAN GİZLİ TEHDİT

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AÜ Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, çam kese tırtıllarının özellikle çam ormanlarının yoğun olduğu bölgelerde daha sık görüldüğünü belirterek, "Özellikle Antalya gibi çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde bu canlıları sıkça görmeye başladık. Çam kese tırtılları aslında bir kelebeğin larvalarıdır. Çam ormanlarında, kızılçam ormanlarında yayılış gösterir ve çam ağaçlarının iğne yapraklarıyla beslenirler. Bu tırtıllar çam ağaçlarını doğrudan öldürmez. Ancak o yılki yaprakları tamamen tüketerek ağacı zayıf ve savunmasız hale getirirler. Bu durum verim kaybına neden olur ve ilerleyen dönemlerde ağacın hastalıklara daha açık hale gelmesine yol açabilir" dedi.

GENÇ AĞAÇLARDA DAHA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Çam kese tırtıllarının özelliklerine değinen Çetin, türün yayılım alanına da dikkat çekerek, "Bunlardan biri halk arasında çam kese tırtılı olarak bilinen pul kanatlı Thaumetopoea pityocampa türüdür. Bu tür genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı şeridinde görülür. Özellikle çam ormanlarında ve genç ağaçlar üzerinde yaygındır. Vatandaşlarımız bu tırtılları genellikle ağaçların üzerinde gördükleri ipeksi yuvalardan tanır. Mart ayına kadar ağaç üzerinde gelişen larvalar, mart ve nisan aylarından itibaren yavaş yavaş toprağa iner. Bu sırada arka arkaya dizilerek oluşturdukları 'katar' şeklindeki yürüyüşleri dikkat çekici bir görüntü oluşturur ve insanlar ile hayvanların ilgisini çekebilir" ifadelerini kullandı.

İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Tırtılların yalnızca doğaya değil, insan ve hayvan sağlığına da zarar verdiğini vurgulayan Çetin, "Vücutlarında bulunan küçük kıllar (setalar) oldukça alerjiktir. İnsanlar veya hayvanlar bu tırtıllara temas ettiğinde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle vatandaşların bu tırtılları gördüklerinde dokunmamaları ve temas etmemeleri gerekir. Özellikle köpek ve kedilerin bu canlılara temas etmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü merak eden hayvanlar bazen bu tırtılları ağızlarına alabilir. Böyle bir durumda köpeklerin dili şişebilir, solunum yolları tıkanabilir ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar" diye konuştu.

ŞEHİR MERKEZLERİNE KADAR YAYILDI

Öte yandan İstanbul Sancaktepe’de kaydedilen görüntüler, çam kese tırtıllarının şehir merkezlerine kadar indiğini gösterdi. Görüntülerde, dokunmanın tehlikeli olduğu bilinen tırtılların yerleşim alanlarında da görülmeye başladığı dikkat çekti.