Davetlilere sunulacak özel menüde Osmanlı saray mutfağından hünkar beğendi yer alacak. Hünkar beğendi, Türk mutfağının seçkin tatları arasında öne çıkıyor ve dünya yıldızlarının beğenisine sunulacak.

Ayrıca, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden pide de menüde yer alıyor. Pide, hem lezzeti hem de sunumuyla davetliler tarafından ilgiyle karşılanacak.

Tatlı olarak ise tescilli Antep baklavası davetlilere ikram edilecek. Menüdeki bu üç özel lezzet, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini uluslararası platformda temsil edecek.