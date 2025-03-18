Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasında mutlaka düşünülen Victor Osimhen'in bonservisi için sponsorluk arayışları devam ederken ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Sarı kırmızılı yönetim, birçok büyük firma ile sponsorluk görüşmesine devam ederken flaş bir isim ortaya atıldı.

Gazeteci İbrahim Seten Youtube programında, Victor Osimhen transferiyle ilgili finans kaynağının Galatasaray'a sponsor olmaya hazırlanan Turkcell olacağını iddia etti.

5 YIL İÇİN 50 MİLYON EURO GETİRİ

Galatasaray ile Turkcell arasındaki dev sponsorluk görüşmesinin detaylarını aktaran Seten, '“Osimhen kalırsa 10-15 milyon Euro maaştan bahsediyoruz. Galatasaray'ın bu transferdeki güvendiği proje, Turkcell ile yapacağı forma anlaşması. 5 yıl için yapılması planlanan bu sponsorluk anlaşmasında Galatasaray yıllık 10 milyon Euro'dan, 50 milyon Euro'luk getiri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu anlaşma çerçevesinde Osimhen'in 90 milyon Euro'yu aşacak maliyetinin büyük bölümünü karşılamayı planladığı konuşuluyor.