AKP Milletvekili Osman Gökçek, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, kardiyoloji uzmanı Cegergun Polat’a 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Özel bir hastanede görev yapan Dr. Polat “Yenidoğan Çetesi” olayları sırasında Beyaz TV ve Osman Gökçek tarafından suçlanmış ve konuyla hiçbir ilgisi olmadığı anlaşılmıştı. Dr. Polat kazandığı tazminatı İstanbul Tabip Odasının tıp fakültesi öğrencileri için oluşturduğu fona bağışlayacağı açıklandı. Gökçek, 30 Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karar uyarınca Dr. Cegergun Polat’a yasal faizi hariç 40 bin lira ödeyecek.