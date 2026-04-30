Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine ait iki önemli tarihi eser, 1 dolar sembolik başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunuldu. Arthill tarafından düzenlenen müzayedede, Sultan V. Mehmed Reşad’a ait altın yüzük ve II. Abdülhamid tuğralı gümüş servis takımı koleksiyonerlerin ilgisine açıldı.

SON TARİH 10 MAYIS

İSİM YERİNE MAHLAS KULLANMIŞ

1909-1918 yılları arasında tahtta kalan Sultan Reşad’a ait olan 14 ayar altın yüzük, üzerindeki yazı ile uzmanları şaşırtıyor. Yüzüğün merkezinde, padişahın tuğrası yerine şahsi yazışmalarında kullandığı “M. Bahâ” imzası bulunuyor. “M” harfi padişahın asıl adı olan Mehmed’i simgelerken, “Bahâ” kelimesi ihtişam ve güzellik anlamına geliyor.

BÜYÜK RUMELİ SEYAHATİNİN HATIRASI

Yüzüğün koleksiyon değerini artıran asıl unsur, taşınan tarihi miras. 1911 yılında Sultan Reşad’ın gerçekleştirdiği Büyük Rumeli Seyahati sırasında, Osmanlı Demiryolları yöneticisi Kaptan Hüseyin Bey üstün bir hizmet sergiler. Padişah, bu sadakati ödüllendirmek için parmağındaki yüzüğü bizzat Hüseyin Bey’e takdim eder.

KULÜP BAŞKANI'NIN AİLESİNDEN GELİYOR

Kuşaklar boyu titizlikle saklanan yüzük, Hüseyin Bey’den torunlarına, oradan da Beşiktaş Spor Kulübü’nün unutulmaz başkanlarından Tahir Söğütlü’nün ailesine kadar ulaşır. Aile yadigârı olarak korunan bu parça, şimdi yeni sahibini bekliyor.

OSMANLI ROKOKOSU GÜMÜŞ TAKIMI

Aynı müzayedede görücüye çıkan bir diğer eser ise II. Abdülhamid dönemine ait gümüş servis takımı. İki kaşıklık, bir tatlılık ve altı şerbet kadehinden oluşan bu set, "Osmanlı Rokokosu" üslubuyla tasarlandı. Üzerindeki guilloché ve kalemişi süslemeler, dönemin saray estetiğini gösteren nitelikte süslenmiş.

1 DOLARDAN AÇILDI PEYLER YARIŞIYOR

Sembolik olarak 1 dolardan açılan müzayedede fiyatlar hızlı bir biçimde yükselmeye başladı. Sultan Reşad’ın yüzüğü: şimdiden 3 bin 750 doları gördü. II. Abdülhamid gümüş takımı ise 6 bin 500 dolara ulaştı.

Pey verme süresi 10 Mayıs günü dolacak. Osmanlı mirasına sahip olmak isteyen koleksiyonerler o gün son hamlelerini yapacak.